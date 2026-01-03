Galatasaray 11 sayı farkla kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştığı ÇBK Mersin'e 11 sayı fark attı ve mücadeleyi 79-68 kazandı.

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Çimsa ÇBK Mersin'i 79-68 mağlup etti.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon : Sinan Erdem
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Oblak 10, Ayşe Cora Yamaner 16, Johannes 3, Elif Bayram 2, Juhasz 11, Williams 9, Sude Yılmaz 2, Gökşen Fitik 3, Sehernaz Çidal 5, Derin Erdoğan 4, Zeynep Şevval Gül, Kuier 14

Çimsa ÇBK Mersin : Vanloo 7, Büşra Akbaş, Sinem Ataş 12, Geiselsöder 10, Burke 15, Manolya Kurtulmuş 11, Asena Yalçın 3, Juskaite 1, Sventoraite 9
1. Periyot: 18-20
Devre : 42-35
3. Periyot: 63-49

