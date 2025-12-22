Gökhan Alaş tek isteğini maç biter bitmez açıkladı

Gökhan Alaş tek isteğini maç biter bitmez açıkladı
1. Lig teknik direktörü Gökhan Alaş, 1-1 biten Serikspor maçı sonrası tek isteğini duyurdu.

1. Lig'in 18. haftasında Hatayspor, sahasında Serikspor ile 1-1 berabere kaldı.

Mücadle sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Gökhan Alaş, 1-0’lık üstünlüğün ardından rakip baskısına yeterli karşılığı veremediklerini belirtti.

''BANA GÖRE GOLDÜ''

Gökhan Alaş, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele aldıklarını söyleyerek, ''Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Net pozisyonlar yakaladık, iptal edilen bir golümüz var. Hakemin takdiri bu yöndeydi ama bana göre goldü'' dedi.

Takımın sahadaki duruşundan memnun olduğunu dile getiren Alaş, ''Zor bir dönemden geçiyoruz. Galibiyete çok ihtiyacımız olan haftalar yaşıyoruz. Buna rağmen oyuncularım iyi mücadele etti, gelecek adına bize umut verdiler'' yorumunu yaptı.

ALAŞ TRANSFER İSTEDİ

Gökhan Alaş, ocak ayı itibarıyla transfer yasağının sona ereceğini belirterek transfer talebinde bulundu ve şu sözleri söyledi:

Yönetim kurulumuzdan ve şehrin ileri gelenlerinden beklentim, transfer noktasında takımımıza katkı sağlamaları.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

