Galatasaray'ı öne geçtiği maçta beğenmedi

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile karşılaştığı maçta spor yorumcusu Levent Tüzemen'den çarpıcı bir yorum geldi. Rams Park’taki mücadelede sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 1-0’lık üstünlükle kapattı. Galatasaray’ı öne geçiren golü karşılaşmanın 10. dakikasında Yunus Akgün kaydetmeyi başardı.

Karşılaşmada ilk yarı sonrasında Levent Tüzemen’den sarı-kırmızılılara eleştiriler geldi. Tüzemen’in sözleri şu şekilde:

Icardi soldan bir depar attı, uzun topu götürdü, ondan beklenmeyen bir hareket, pasını da verdi. Kasımpaşa savunması çok kalabalık karşılıyor, açık oynamadıkları ve savunmayı çok öne çıkarmadıkları için boş alanları bulamıyor. Ceza sahasında topla buluştu ama rakip çok kalabalık, kolay bir şey değil.

"TERCİHLER BENCE YANLIŞTI"

Golden sonra oyunun hakimi Galatasaray'daydı ama final vuruşlarında tercihler bence yanlıştı.

"HER ZAMAN SIKINTILIDIR"

1-0'lık skor her zaman sıkıntılıdır. İkinci yarının başlarında da bir gol bulup, oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmeli çünkü yorgunluk da var. 1-0 önde olmak iyi ama bunu korumaktan çok topun tekrar Galatasaray'da kalması, oyunun kontrolünün Galatasaray'da kalması gerekiyor. İkinci yarının ilk 15 dakikasında bir gol bulup, skor avantajını artırmasında fayda var.

Galatasaray'da sessiz sedasız tribünlere geçti: Gol gelince çıldırdı

"YUNUS'UN DÖNMESİ BİR AVANTAJ"

Galatasaray'ın Mertens'ten sonra onun yerine koyduğu en önemli oyuncu. Hem gol atıyor hem de araya paslar atıyor. Keşke Monaco maçında başlasa demiştim, Galatasaray için çok değerli. Yunus çok kıymetli bir oyuncu. Yunus'un dönmesi bir avantaj.