Galatasaray'dan maç öncesi sakatlık açıklaması: Oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Alexia Carutasu ile ilgili sakatlık açıklaması yaptı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

GALATASARAY'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI

Sarı-kırmızılılar, Göztepe maçı öncesi Alexia Carutasu ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Alexia Carutasu, İzmir seyahati sırasında disk zorlanmasına bağlı akut lomber spazm geçirmiştir.

Gerekli tetkikler sağlık ekibimizin kontrolünde Acıbadem İzmir Hastanesi’nde yapılmıştır.

Medikal tedavisi devam etmekte olan oyuncumuzun Göztepe maçında oynayıp oynamamasına maç saatinde karar verilecektir.

GALATASARAY TARAFTARI ALINMAYACAK

İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla salona Galatasaray taraftarı alınmayacak.

Maçın biletleri 250, 300 ve 400 TL'den satışa çıktı.

Ligde Galatasaray 12 maçta 8 galibiyetle 5. sırada, Göztepe ise 3 galibiyetle 11. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

