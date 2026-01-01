Galatasaray'dan flaş Osimhen açıklaması

Galatasaray'dan Victor Osimhen'le ilgili açıklama geldi.

Galatasaray'ın sezon başıda İtalya'nın Napoli Kulübü'nde 75 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Victor Osimhen'le ilgili çarpıcı bir iddia geldi.
Geride kalan yılda 51 maçta 46 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken Victor Osimhen'in İspanyol ve İngiliz kulüplerinin transfer listesinde olduğu ileri sürüldü.

2024/11/07/hbgs.jpgNijeryalı futbolcu için dev kulüplerin astronomik tekliflerle sarı kırmızılı kulübün kapısını çalacağı iddia edildi.

OSIMHEN'İN FİYATINI DUYURDULAR

Galatasaray'dan bu iddialar üzerine açıklama geldi. Milliyet'teki habere göre Galatasaraylı yöneticiler Osimhen'in fiyatını duyurdular.

Avrupa'daki pahalı transferleri örnek gösteren sarı kırmızılı yöneticiler, şu ifadeleri kullandılar:
"Geçen yaz Liverpool, Alexander Isak için 145 milyon Euro verdi. Wirtz ise 125 milyon Euro'ya transfer oldu. Biz Osimhen’i ederinin çok altında bir rakama aldık. Bu oyuncular için söz konusu paralar ödeniyorsa Osimhen’in gerçek değeri nedir?
Osimhen başarılı bir sezon geçiriyor ve yazın tahminimiz 100 milyon euronun üstünde tekliflerin gelmesi. Bu konuda bizim öngörümüz de en az 150 milyon euro."

