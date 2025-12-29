Galatasaray'dan ayrılacağı kesinleşti: Göztepe devreye girdi

Galatasaray'dan ayrılacağı resmen açıklanan futbolcu için Göztepe devreye girdi.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da açıklamalarda bulunan Abdullah Kavukçu yaşanacak ilk ayrılığı duyurdu.

YUSUF DEMİR İLE YOLLAR AYRILACAK

Yusuf Demir’in kadro planlamaları içerisinde yer almadığını belirten Abdullah Kavukçu, ara transfer döneminde yolların ayrılacağını belirtti.

GÖZTEPE TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Oyuncunun menajerine kulüp bulması talimatı verilirken sürpriz bir takım talip oldu. Sabah’ta yer alan habere göre, ligin iddialı takımlarından Göztepe, Yusuf Demir’i kadrosuna katmak istiyor.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Yusuf Demir için bonservis bedeli ödemek istemeyen İzmir ekibi, sonraki satıştan pay teklif edecek.

GİTMEYE SICAK BAKIYOR

Genç futbolcunun da Göztepe’ye gitmeye sıcak baktığı kaydedilirken transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ HALİNE GELDİ

Gençlerbirliği’ne karşı oynanan lig maçında sonradan oyuna giren Yusuf Demir performansıyla tepki çekmiş ve ikinci yarının başında dışarı alınmıştı.

