Galatasaray'da takım arkadaşları tarafından dalga geçilen futbolcuyu açıkladı

İbrahim Seten, Galatasaray ile ilgili konuştu.

''GRIEZMANN'IN GELMESİ ZOR''

Griezmann'ın Galatasaray'a gelmesinin zor olduğunu dile getiren Seten, "Antoine Griezmann, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro maaş ister. Gelmesi zor. 3 yıllık da kontrat talep eder. Yani Galatasaray transferin son günlerini bekler sonra 2-3 tane adam indirirler. Orta saha kesin." dedi.

''TAKIM ARKADAŞLARI ICARDI'YLE DALGA GEÇİYOR''

İbrahim Seten, takım arkadaşlarının Mauro Icardi'nin tembelliğiyle dalga geçtiğini aktararak, "Galatasaray, Icardi'nin kontratından kolay kolay çıkmak istemiyor. Çünkü Osimhen'in Afrika Kupası'nda oynayacak olmasıyla ona mahkumlar biraz. İkonik bir oyuncu, taraftar tarafından seviliyor. Ama Icardi'nin menajerini biraz durdurması lazım. Neymiş? Galatasaray yönetimi elini çabuk tutsun vs kim istiyor seni?

Sana 10 milyon Euro'yu bırak 5 veren çıkmaz. Eğer Icardi, Arjantin'e gider 10 gün geri gelmezse geçmiş olsun. Kendi takım arkadaşları bile tembelliğiyle dalga geçiyormuş. Icardi çapraz bağını kopardıktan sonra kaç tane ekstra idman yaptı? Sıfır. Torreira, Singo, Osimhen hayvan gibi çalışıyorlar. Icardi tembellikte bir dünya markası oldu." ifadelerini kullandı.