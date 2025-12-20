Galatasaray'da takım arkadaşları tarafından dalga geçilen futbolcuyu açıkladı

Galatasaray'da takım arkadaşları tarafından dalga geçilen futbolcuyu açıkladı
Yayınlanma:
Gazeteci İbrahim Seten, Galatasaray'ın gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu.

İbrahim Seten, Galatasaray ile ilgili konuştu.

''GRIEZMANN'IN GELMESİ ZOR''

Griezmann'ın Galatasaray'a gelmesinin zor olduğunu dile getiren Seten, "Antoine Griezmann, Galatasaray'dan yıllık 10 milyon Euro maaş ister. Gelmesi zor. 3 yıllık da kontrat talep eder. Yani Galatasaray transferin son günlerini bekler sonra 2-3 tane adam indirirler. Orta saha kesin." dedi.

Galatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar: Tesislere bile geldiği ortaya çıktıGalatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar

''TAKIM ARKADAŞLARI ICARDI'YLE DALGA GEÇİYOR''

İbrahim Seten, takım arkadaşlarının Mauro Icardi'nin tembelliğiyle dalga geçtiğini aktararak, "Galatasaray, Icardi'nin kontratından kolay kolay çıkmak istemiyor. Çünkü Osimhen'in Afrika Kupası'nda oynayacak olmasıyla ona mahkumlar biraz. İkonik bir oyuncu, taraftar tarafından seviliyor. Ama Icardi'nin menajerini biraz durdurması lazım. Neymiş? Galatasaray yönetimi elini çabuk tutsun vs kim istiyor seni?

2024/11/07/hbgs.jpg

Sana 10 milyon Euro'yu bırak 5 veren çıkmaz. Eğer Icardi, Arjantin'e gider 10 gün geri gelmezse geçmiş olsun. Kendi takım arkadaşları bile tembelliğiyle dalga geçiyormuş. Icardi çapraz bağını kopardıktan sonra kaç tane ekstra idman yaptı? Sıfır. Torreira, Singo, Osimhen hayvan gibi çalışıyorlar. Icardi tembellikte bir dünya markası oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Spor
Gitti Anna Nicoletti geldi Anna Smrek
Gitti Anna Nicoletti geldi Anna Smrek
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemi açıklandı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarının VAR hakemi açıklandı
Eyüpspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi sosyal medyayı sallayan açıklama: Bunlar çok kötü
Eyüpspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi sosyal medyayı sallayan açıklama: Bunlar çok kötü