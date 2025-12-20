Galatasaray'da Icardi'ye yönelik skandalı açıkladı

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Mauro Icardi tartışmaları devam ediyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli futbolcu ile devam edilip edilmeyeceğine dair tartışmalar sürüyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Genel Sekreter Eray Yazgan, Mauro Icardi ile sözleşme yenilemek istediklerini dile getirirken ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Sports Digitale Youtube kanalında konuşan Bülent Timurlenk, Mauro Icardi hakkında karalama kampanyası yürütüldüğünü belirtti.

Bülent Timurlenk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Icardi, iki aydır sakız gibi çiğneniyor. Icardi, bir reyting malzemesi hâline getirildi. Mesela maçtan sonra Noel tatili için kızlarının yanına Arjantin’e gidecek, diye haber çıktı. Sence diğer futbolcular Kasımpaşa maçını oynadıktan sonra Kemerburgaz’a mıntıka temizliğine mi gelecek? Herkes bir yere gidecek.