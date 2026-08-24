Galatasaray'da Aleksey Batrakov sahaya indi

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Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe'yi konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor.

ALEKSEY BATRAKOV İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, salonda ısınmayla başladı. Sahada üç grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Aleksey Batrakov, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılar, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

29 Ağustos Cumartesi günü Rams Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Göztepe mücadelesi saat 21.30'da başlayacak. İlk iki haftada Galatasaray'ın 4 puanı bulunurken Göztepe ise 1 puan alabildi.