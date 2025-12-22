"Galatasaray'a büyük bir kampanya var"

Galatasaray, Süper Lig'de ilk yarının son maçında Kasımpaşa'yı 3-0 yendi ve liderliğini korudu.

Sarı kırmızılı takımın galibiyetini değerlendiren spor yazarı Osman Şenher, çarpıcı iddialarda bulundu.

Mauro Icardi'nin gol atmak istediğiniz ve hırslı mı hırslı olduğunu vurgulayan Şenher, Milliyet'teki yazısında, "Mauro Icardi gol atmak istiyor. Hırslı mı hırslı. Vurduğu toplar kaleciden dönüyor, bir türlü olmuyor. Arkadaşlarına gol pası da veriyor. Ama ne yaptı, maçın sonunda Barış Alper’in pasında üç rakip futbolcuyu ekarte etti, önünü boşattı ve alkışlanacak bir son vuruşla fileleri havalandırıp üçüncü golü attı" yorumunu yaptı.

"BEN İNSANLARI ANLAYAMIYORUM"

Şenher şöyle devam etti:

"Ben insanları anlayamıyorum. Bu Icardi’yi eleştiriyorlar. Adam gol vuruşlarında belki de Avrupa’nın en iyisi. Evet sakatlığı vardı, geçti; yavaş yavaş geliyor. Taraftar da bundan çok mutlu. Her kaçırdığı golden sonra tribünler Arjantinli forveti alkışlıyor. Böyle bir topçunun nesini eleştiriyorlar?

Kasımpaşa’nın gücü belli. Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun kafasındaki futbol mentalitesi tabii ki bu değil. Ama elindeki kadroyla büyük takımlara karşı maç kazanması da, bırakın zor olmasını, imkansız. Bir de rakip Galatasaray ise kaleye şut atmadan maçı bitirirsin. Siz Galatasaray’ın bu kadar eleştirilmesine aldırış etmeyin, inanmayın da... Büyük bir kampanya var. Herkes sarı-kırmızılı futbolculara, yöneticilere saldırıyor. Ama işin tuhaf tarafı, futbolcuların morali bozulacağı yerde daha çok motive oluyorlar.

Yani şu hale bakın, ilk yarının son maçı hepsi tatile gidecek ama sahada ölesiye mücadele ediyorlar. Şahsım adına söylüyorum; ortaya koydukları mücadeleye saygı duyuyorum. Maçlarında pozisyon var mı, var. İyi mücadele ediyorlar mı, ediyorlar. Stada gelen 50 bin taraftarını mutlu ediyorlar mı, hem de çok. O zaman bu yarış böyle devam edecek."