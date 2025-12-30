Galatasaray'a Alman orta saha: Leroy Sane etkisi

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman orta sahanın Leroy Sane etkisiyle Galatasaray'a yakın olduğu belirtildi.

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Galatasaray, ara transfer için çalışmalarını sürdürürken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Sarı kırmızılı takımın Alman orta saha Leon Goretzka'yı istediği, bu transferin yakın arkadaşı Leroy Sane etkisiyle bitebileceği ileri sürüldü.

2024/11/07/hbgs.jpgGalatasaray'a yakınlığı ile bilenen gazeteci Levent Tüzemen, Libero Youtube kanalında "Goretzka, Galatasaray'ın ihtiyacı olan bir oyuncu ve Leroy Sane'nin de yakın arkadaşı. Geçen sezon Galatasaray'ın yaptığı teklifi Bayern Münih kabul etmemişti" dedi.

"GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR"

Futbolcunun kulübü Bayern Münih'le sözleşmesinin haziran ayında biteceğini hatırlatan Tüzemen, "Galatasaray'ın ocak ayında sözleşme hakkı var, Goretzka da sıcak bakıyor. Bu transfer, Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'dan dolayı Fenerbahçe'ye göre Galatasaray'a yakın olur" ifadelerini kullandı.

BAYERN MÜNİH'TE 8. SEZONU

30 yaşındaki Leon Goretzka, Bayern Münih'e 8 sezon önce Schalke'den transfer olmuştu.

whatsapp-image-2025-12-30-at-07-40-55.jpeg

Profesyonel kariyerinde 470 kez forma giyen Goretzka, 69 gol attı. Alman Milli Takımı'nda ise 67 maçta 15 golü bulunuyor.

Goretzka, Bayern Münih formasıyla bu sezon Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 19 maçta forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

