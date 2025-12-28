Galatasaray maçı öncesi kriz!

Trabzonspor, Süper Kupa yarı final maçında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR'DA KRİZ

Bordo-mavililer, Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlıyor. Dev maç öncesi Trabzonspor'da stoper sıkıntısı yaşanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; takımdaki savunma hattı ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya. Stoperlerden Rayyan Baniya geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatırken, Stefan Savic’in de yaşadığı sakatlık nedeniyle en az bir ay forma giyemeyeceği öğrenildi. Bu bölgede görev alabilen Okay Yokuşlu da sakat durumda. Tüm bu gelişmelerin ardından savunmanın merkezinde yalnızca Serdar Saatçi ile Arseniy Batagov kaldı. Öte yandan Serdar Saatçi’ye transfer döneminde talip olan kulüplerin bulunması, tabloyu daha da zorlaştırıyor. Yaşanan stoper krizi nedeniyle altyapıdan Taha Emre İnce’nin bu süreçte A takıma tam anlamıyla dahil edilmesi planlanıyor.

Türkiye Kupası grup aşamasındaki ilk karşılaşmada Alanyaspor’a yenilen Trabzonspor, ligde de Gençlerbirliği karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Mustafa’nın forma giyemediği dönemde sol bekte görev alan Arif Boşluk, ortaya koyduğu performansla beklentilerin altında kaldı. Kadroda bu mevkide görev yapabilecek başka bir oyuncunun bulunmaması ise dikkat çekti.

SOL BEKTE DE SIKINTI VAR

Sol bek hattında da ciddi bir problem yaşanıyor. Sakatlığı bulunan Mustafa Eskihellaç’ın Galatasaray derbisine yetişmesinin zor olduğu belirtilirken, Arif Boşluk’un da Konyaspor’a transfer gündeminde olması nedeniyle kadroda bu bölgede görev alabilecek bir isim kalmadı. Bu tablo karşısında Fatih Tekke’nin ya oyun düzeninde değişikliğe gitmesi ya da mevcut kadro içerisinden alternatif bir çözüm üretmesi bekleniyor.

Süper Lig’in ilk devresinde toplam 20 gol yiyen Trabzonspor, özellikle son haftalarda yaşanan sakatlıkların da etkisiyle savunmada ciddi sorunlar yaşadı. Bordo-mavililer, ilk 11 karşılaşmada kalesinde 7 gol görürken, son 6 haftada 13 gole engel olamadı. Karadeniz ekibi, bu süreçte oynadığı son 6 lig maçının hiçbirinde kalesini gole kapatmayı başaramadı.