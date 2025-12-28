Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında tarihi takas: Flaş iddia

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında tarihi takas: Flaş iddia
Yayınlanma:
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında sürpriz bir takas iddiası ortaya atıldı.

2 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesi flaş bir iddia gündeme geldi.

Sadettin Saran başkanla bizzat görüştü: Fenerbahçe'ye Alman yıldızSadettin Saran bizzat görüştü: F.Bahçe'ye Alman yıldız

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ARASINDA TAKAS!

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, 4 futbolcunun dahil olduğu bir takas için görüşme yaptı.
Haberin devamında sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder’in bonservisi ve İrfan Can Kahveci için Beşiktaş’tan iki oyuncu talebinde bulunduğu ifade edildi.

2024/11/08/hbbjk.jpg
Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'ye karşılık Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu istediği aktarıldı.
Beşiktaş yönetiminin bu teklifi değerlendireceği ve daha sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşü alınacağı yazıldı.

HULL CITY DE İLGİLENİYOR

Sergen Yalçın’ın bu olası takasta belirleyici rol oynayacağına dikkat çekilirken, İrfan Can Kahveci’ye talip olan kulüpler arasında İngiltere Championship ekibi Hull City’nin de bulunduğu belirtildi.

2024/11/08/hbfb.jpg

OYUNCULARIN PERFORMANSI

Ekim ayında kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe'de 12 maça çıktı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder, 12 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı.
Siyah-beyazlıların genç futbolcuları Demir Ege Tıknaz 16 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Mustafa Hekimoğlu ise 5 maçta forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
Spor
Sadettin Saran başkanla bizzat görüştü: Fenerbahçe'ye Alman yıldız
Sadettin Saran başkanla bizzat görüştü: Fenerbahçe'ye Alman yıldız
Son sözü Kenan Yıldız söyledi
Son sözü Kenan Yıldız söyledi
Oğuz Aydın'ın Trabzonspor'un teklifine cevabı ortaya çıktı
Oğuz Aydın'ın Trabzonspor'un teklifine cevabı ortaya çıktı