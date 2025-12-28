Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında tarihi takas: Flaş iddia

2 Ocak'ta başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesi flaş bir iddia gündeme geldi.

Sadettin Saran bizzat görüştü: F.Bahçe'ye Alman yıldız

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ARASINDA TAKAS!

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, 4 futbolcunun dahil olduğu bir takas için görüşme yaptı.

Haberin devamında sarı-lacivertlilerin Cengiz Ünder’in bonservisi ve İrfan Can Kahveci için Beşiktaş’tan iki oyuncu talebinde bulunduğu ifade edildi.



Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'ye karşılık Beşiktaş'tan Demir Ege Tıknaz ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu istediği aktarıldı.

Beşiktaş yönetiminin bu teklifi değerlendireceği ve daha sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşü alınacağı yazıldı.

HULL CITY DE İLGİLENİYOR

Sergen Yalçın’ın bu olası takasta belirleyici rol oynayacağına dikkat çekilirken, İrfan Can Kahveci’ye talip olan kulüpler arasında İngiltere Championship ekibi Hull City’nin de bulunduğu belirtildi.

OYUNCULARIN PERFORMANSI

Ekim ayında kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe'de 12 maça çıktı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder, 12 maçta 4 gol atarken 2 asist yaptı.

Siyah-beyazlıların genç futbolcuları Demir Ege Tıknaz 16 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Mustafa Hekimoğlu ise 5 maçta forma giydi.