Sadettin Saran başkanla bizzat görüştü: Fenerbahçe'ye Alman yıldız

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, orta saha transferi için harekete geçti.

Son sözü Kenan Yıldız söyledi

VEERMAN'DAN VAZGEÇİLDİ

PSV forması giyen orta saha Joey Veerman ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, Tedesco'nun veto kararı sonrası rotasını değiştirdi.

Tedesco'nun "Hollanda Ligi, Türkiye Ligi'ne göre fizik olarak daha zayıf. Burası sert bir lig, daha güçlü bir oyuncu istiyorum" sözleri sonrası yönetim, daha güçlü bir orta sahaya yöneldi.

Fenerbahçe Alman yıldızı istiyor

ALMAN YILDIZ GÜNDEMDE

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncu Leon Goretzka'yı gündemine aldı.

1.89 boyundaki Alman yıldızın sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Oyuncunun, kulübü ile sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.

Bayern Münih cephesinin, ocak ayında Leon Goretzka’nın takımdan ayrılmasına sıcak bakmadığı ancak son sözü futbolcuya bıraktığı belirtildi. Sarı-lacivertli kulüp ise 30 yaşındaki oyuncuyu 10 milyon euronun altında bir bedelle kadrosuna katmayı planlıyor.

SADETTİN SARAN BİZZAT GÖRÜŞTÜ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yaşanan gelişmeler üzerine Bayern Münih'in başkanı ile doğrudan bir görüşme yaptı.

GORETZKA'NIN PERFORMANSI

2018 yazında Bayern Münih’e transfer olan Leon Goretzka, bu süreçte 287 maçta görev alarak 46 gol ve 48 asistlik katkı sundu. 30 yaşındaki orta saha, Almanya Milli Takımı’nda ise 67 karşılaşmada forma giydi ve 15 gole imza attı.