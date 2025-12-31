Galatasaray maçı öncesi Fethiyespor'da hareketlilik: İmzalar arka arkaya atıldı

Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda sahasında Galatasaray ile karşılaşacak Fethiyespor'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Ege temsilcisi devre arasında ilk transferini yaptı, imzalar atıldı.

Fethiyespor’dan Galatasaray maçı öncesi transfer hamlesi geldi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fethiyespor, devre arası kampını Antalya’da sürdürürken kadrosunu iki yeni isimle güçlendirdi.

SAVUNMA GÜÇLENECEK

Savunma hattını güçlendiren Fethiyespor, Ulaş Zengin'i kadrosuna kattı. Ulaş, son olarak İskenderunspor forması giydi. Deneyimli oyuncu kariyerinde Play-Off şampiyonluğu yaşadı ve Süper Lig’de de oynadı. Futbol Şube Sorumlusu Uğur Keskin’in katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı.

FORVETE GOLCÜ

Fethiyespor forvete de Yusuf Türk'ü takviye etti. Golcü isim 1461 Trabzon FK’dan transfer edildi. Gaziantep FK ile Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Yusuf da Ege kulübü ile resmi sözleşme imzaladı.

yusufturk.jpg

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ HAREKETLİLİK

Fethiyespor’un bu iki transferi, Galatasaray karşısında daha güçlü bir kadro ile sahaya çıkma hedefinin parçası olarak dikkat çekti. Teknik heyetin, özellikle Yusuf Türk’ü kupada Galatasaray’a karşı oynatmayı düşündüğü öğrenildi.

FETHİYESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Fethiyespor - Galatasaray Türkiye Kupası maçı, 13 Ocak 2026 Salı günü saat 20:30’da Fethiye İlçe Stadyumu’nda oynanacak.
Bu karşılaşma Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta mücadelesi olacak.

MAÇ DETAYLARI:

  • Tarih: 13 Ocak 2026, Salı
  • Saat: 20:30
  • Stat: Fethiye İlçe Stadyumu
  • Organizasyon: Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. Hafta
  • Ev sahibi: Fethiyespor
  • Rakip: Galatasaray

FETHİYE'DE HAZIRLIKLAR TAM GAZ

Fethiye İlçe Stadyumu’nda deprem raporu nedeniyle eski tribün yıkıldı, yerine 3 bin kişilik portatif tribün kuruldu.
Tribün çalışmaları maç haftasında tamamlanacak ve kapasite yaklaşık 8 bin kişiye çıkarılacak.
Zeminin durumu sosyal medyada tartışma konusu oldu; taraftarlar sahada gerekli bakımın maç gününe kadar yapılmasını bekliyor.

KARA BORSA UYARISI YAPILDI

Fethiyespor yönetimi, bu tarihi maç için bilet fiyatlarını oldukça yüksek belirledi.
En ucuz bilet 5 bin TL, en pahalı bilet ise 20 bin TL’ye kadar çıkıyor.
Biletler yalnızca kulüp üzerinden satışa sunuluyor; taraftarlara “sadece kulüpten alın” diyerek kara borsa uyarısı yapıldı.
Bu maç, Fethiyespor’un tarihinde ilk kez sahasında bir Süper Lig devini ağırlaması açısından özel bir anlam taşıyor.

