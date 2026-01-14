Galatasaray maçı öncesi ayrıldı: Transferi için servet ödendi

Galatasaray maçı öncesi ayrıldı: Transferi için servet ödendi
Yayınlanma:
Atletico Madrid forması giyten Conor Gallagher, Tottenham Hotspur'a transfer oldu. Gallagher, Galatasaray maçında olmayacak.

İngiltere ekibi Tottenham, İspanya'nın Atletico Madrid takımından orta saha oyuncusu Conor Gallagher'ı kadrosuna kattı.

40 MİLYONA TRANSFER OLDU

Tottenham Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiltere basınında, transferin 35 milyon sterlin (40.3 milyon euro) bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

GALATASARAY KARŞISINDA YOK

Conor Gallagher, Atletico Madrid’in Galatasaray’a karşı oynayacağı maçta yer alamayacak. 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan Galatasaray – Atletico Madrid mücadelesi saat 20.45’te başlayacak.

77 MAÇTA 7 GOL KAYDETTİ

Daha önce altyapısında yetiştiği Chelsea'de forma giyen Gallagher, 2024'te 33 milyon sterlin karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.

Atletico Madrid'de 77 maçta görev yapan İngiliz milli oyuncu, 7 gol kaydetti.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
