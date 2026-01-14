Galatasaray maçı öncesi ayrıldı: Transferi için servet ödendi
İngiltere ekibi Tottenham, İspanya'nın Atletico Madrid takımından orta saha oyuncusu Conor Gallagher'ı kadrosuna kattı.
40 MİLYONA TRANSFER OLDU
Tottenham Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiltere basınında, transferin 35 milyon sterlin (40.3 milyon euro) bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
GALATASARAY KARŞISINDA YOK
Conor Gallagher, Atletico Madrid’in Galatasaray’a karşı oynayacağı maçta yer alamayacak. 21 Ocak Çarşamba günü oynanacak olan Galatasaray – Atletico Madrid mücadelesi saat 20.45’te başlayacak.
Galatasaray 3 futbolcuya aynı anda teklif yaptı
77 MAÇTA 7 GOL KAYDETTİ
Daha önce altyapısında yetiştiği Chelsea'de forma giyen Gallagher, 2024'te 33 milyon sterlin karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
Atletico Madrid'de 77 maçta görev yapan İngiliz milli oyuncu, 7 gol kaydetti.
Kaynak:Haber Merkezi/AA