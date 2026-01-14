Galatasaray maça saatler kala 3 kötü haberi verdi
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu CEV Cup 8'li Finaller Turu rövanş maçında Belçika'nın Darta Bevo Roeselare ekibini konuk edecek.
Bu akşam TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele 19.30’da başlayacak.
Galatasaray yeni sponsorlarını peş peşe açıkladı
Temsilcimiz deplasmanda oynanan ilk maçta Darta Bevo Roeselare takımını 3-0 mağlup etmişti. Galatasaray'a play-off’a kalması için 2 set kazanması yetecek.
FRANTTİ, SYLLA VE YASEMİN AÇIKLAMASI
Galatasaray Kulübü maça saatler kala üst üste 3 açıklama yaparak 3 oyuncunun bu maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.
Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Alexandra Frantti, pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle Darta Bevo Roeselare maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen günlerde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."
"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Myriam Sylla, maçta dizini yere vurarak aldığı darbe sonucu oluşan sakatlık nedeniyle Darta Bevo Roeselare maçı kadrosunda yer almayacaktır. Maçtan sonra yapılan tetkikler sonucu oyuncumuzun dinlendirilmesine karar verilmiştir."
"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Yasemin Güveli, sabah antrenmanında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Darta Bevo Roeselare maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuz tedbir amaçlı 2 gün dinlendirilecektir."