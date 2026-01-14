Galatasaray maça saatler kala 3 kötü haberi verdi

Galatasaray maça saatler kala 3 kötü haberi verdi
Yayınlanma:
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, bu akşam Avrupa arenasında sahne alacak. Maça saatler kala üst üste 3 kötü haber verildi.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonu CEV Cup 8'li Finaller Turu rövanş maçında Belçika'nın Darta Bevo Roeselare ekibini konuk edecek.
Bu akşam TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele 19.30’da başlayacak.

Galatasaray yeni sponsorlarını peş peşe açıkladıGalatasaray yeni sponsorlarını peş peşe açıkladı

Temsilcimiz deplasmanda oynanan ilk maçta Darta Bevo Roeselare takımını 3-0 mağlup etmişti. Galatasaray'a play-off’a kalması için 2 set kazanması yetecek.

FRANTTİ, SYLLA VE YASEMİN AÇIKLAMASI

Galatasaray Kulübü maça saatler kala üst üste 3 açıklama yaparak 3 oyuncunun bu maçta forma giyemeyeceğini duyurdu.
Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

whatsapp-image-2026-01-14-at-14-41-38.jpeg

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Alexandra Frantti, pazartesi günü gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle Darta Bevo Roeselare maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili detaylı açıklama ilerleyen günlerde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

whatsapp-image-2026-01-14-at-14-42-22.jpeg

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Myriam Sylla, maçta dizini yere vurarak aldığı darbe sonucu oluşan sakatlık nedeniyle Darta Bevo Roeselare maçı kadrosunda yer almayacaktır. Maçtan sonra yapılan tetkikler sonucu oyuncumuzun dinlendirilmesine karar verilmiştir."

whatsapp-image-2026-01-14-at-14-44-27.jpeg

"Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı oyuncularımızdan Yasemin Güveli, sabah antrenmanında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle Darta Bevo Roeselare maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuz tedbir amaçlı 2 gün dinlendirilecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
En düşük emekli maaşına ek ödeme belli oldu: Önce onlar alacak
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Göklere çıkarıldılar ama gerçek ortaya çıktı: %80 daha fazla arıza çıkarıyorlar
Spor
Sultanlar Ligi'ne bomba transfer: Vanja geliyor
Sultanlar Ligi'ne bomba transfer: Vanja geliyor
Galatasaray'dan yağmurluk açıklaması: Çaresi bulunacak
Galatasaray'dan yağmurluk açıklaması: Çaresi bulunacak