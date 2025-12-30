Galatasaray Kayseri deplasmanında kazandı
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol ile karşı karşıya geldi.
25 SAYI FARK
Kadir Has Kongre Merkezi’nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 95-70 mağlup etmeyi başardı.
DETAYLAR
Hakemler: Barış Turgut, Cemil Uygül, Kamil Alok
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kunek 19, Dangerfield 16, Brooque Williams, Doğa Adıcan, Merve Arı 4, Merve Uygül 12, İdil Türk 2, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Collier 14, Feray Dalkılıç 3
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 8, Elizabeth Williams 12, Oblak 4, Sude Yılmaz 4, Gökşen Fitik 6, Sehernaz Çidal 2, Ayşe Cora Yamaner 5, Derin Erdoğan 12, Zeynep Şevval Gül 10, Elif Bayram 10, Johannes 7, Kuier 15
1. Periyot: 20-27
Devre: 40-56
3. Periyot: 55-76