Galatasaray galibiyetle kapattı: Liderliği Fenerbahçe'den devraldı

Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 3-0’lık skorla üstün ayrıldı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü 10. dakikada Yunus Akgün, 82. dakikada Gabriel Sara ve 88. dakikada Mauro Icardi kaydetmeyi başardı.

Galatasaray tribünlerinde sürpriz

LUCAS TORREIRA’DAN KÖTÜ HABER

Sarı-kırmızılılarda sınırda olan Lucas Torreira ise 68. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Oyuncu ligin ikinci yarısında oynanacak olan Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

LİDERLİĞİ DEVRALDI

Bu sonuçla birlikte 42 puana ulaşan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’den liderlik koltuğunu devraldı. Sarı-kırmızılılar ligin ilk yarısını lider kapattı.

KASIMPAŞA’DA HASRET SÜRÜYOR

15 puanda kalan Emre Belözoğlu ve öğrencilerinin galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı. 15 puandaki Kasımpaşa 14. sırada kaldı.

DETAYLAR

Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Suat Güz

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, İlkay Gündoğan, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Icardi

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Frimpong, Espinoza, Fall, Atakan Müjde, Cem Üstündağ, Diabate, Gueye