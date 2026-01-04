Galatasaray deplasmanda Manisa'ya kaybetti

Yayınlanma:
Galatasaray MCT Technic'i konuk eden Glint Manisa Basket, 86-75 galip geldi.

Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Glint Manisa Basket sahasında Galatasaray MCT Technic ile karşı karşıya geldi.

MANİSA BASKET SAHASINDA KAZANDI

Muradiye Spor Salonu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, sarı-kırmızılıları 86-75 mağlup etmeyi başardı.

Hakemler: Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Alper Gökçebel

Glint Manisa Basket: Smith 17, Yiğit Onan 12, Mintz 18, Johnson 6, Pereira 16, Stevenson, Karahan Tuan Efeoğlu, Buğra Çal, Zemaitis 6, Hassan Martin 11

Galatasaray MCT Technic: Robinson 8, Palmer 18, Buğrahan Tuncer 10, Freddie Gillespie, White 13, McCollum 13, Can Korkmaz 3, Meeks 3, Rıdvan Öncel 1, Omoruyi, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 18-24

Devre: 44-42

3. Periyot: 68-57

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

