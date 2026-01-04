Galatasaray vedayı açıkladı: Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı

Galatasaray vedayı açıkladı: Berkan Kutlu ile yollar ayrıldı
Galatasaray, Berkan Kutlu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Oyuncu, Konyaspor ile anlaştı.

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’da ara transfer döneminin ilk ayrılığı yaşandı.

GALATASARAY VEDAYI AÇIKLADI

Sarı-kırmızılılar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Berkan Kutlu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Çocukluk hayalini gerçekleştiren, sarı kırmızılı formayla sahaya çıktığında mücadeleden asla vazgeçmeyen Berkan Kutlu’ya emekleri için teşekkür ediyoruz.
  • Birlikte kazandığımız başarılar, yaşadığımız mutluluklar her zaman hatırlanacak. Yolun açık olsun!

OKAN BURUK’TAN TEŞEKKÜR

Trabzonspor maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk da “Berkan Kutlu veda etti. Kendisine teşekkür ediyoruz” sözlerini sarf etti.

KONYASPOR İLE ANLAŞTI

Galatasaray’dan resmen ayrılan Berkan Kutlu’nun yeni adresi Süper Lig ekiplerinden Konyaspor oldu. Resmi açıklanın yakında gelmesi bekleniyor.

