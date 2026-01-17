Galatasaray aynı takımdan 3 futbolcuyu istiyor: Pazarlık sürüyor

Galatasaray aynı takımdan 3 futbolcuyu istiyor: Pazarlık sürüyor
Yayınlanma:
Galatasaray'ın İtalya seferinin nedeni ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların aynı takımdan 3 futbolcu için pazarlık masasına oturduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın yöneticisi Abdullah Kavukcu, transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitmişti. Kavukcu'nun aynı takımdan 3 futbolcu için pazarlık masasına oturduğu ileri sürüldü.

2024/11/07/hbgs.jpg90+ Digital Youtube kanalında konuşan gazeteci Yakup Çınar, 3 futbolcunun ismini açıkladı. Çınar, şunları söyledi:
"Abdullah Kavukcu şu an Bergamo'da. Atalanta'da yetkililerle görüşüyorlar. Milan'dan Fofana transferi şu an için gerçekleşmiyor. Gueye ve Ugarte ihtimalleri de söz konusuydu ama 'Gueye'ye o parayı vereceğimize Atalanta'dan Ederson'u alalım' düşüncesi var.

Galatasaray ikinci yarının perdesini Gaziantep FK maçıyla açıyor: Önemli eksikler var! İşte ilk 11'lerGalatasaray - Gaziantep FK: Önemli eksikler var! İşte ilk 11'ler

Ederson, Lookman ve Samardzic. Şu an bu 3 oyuncu için Galatasaray Kulübü yetkilileri Abdullah Kavukcu ve Uğur Yıldız, Bergamo'da Atalanta'lı yetkililerle görüşüyor. Kolay mı? Hiç kolay değil."

EDERSON KİMDİR?

Atalanta's Ederson explains how devastating Leao could be if he's in "good shape"

26 yaşında. Brezilyalı. Orta sahada görev yapıyor. Atalanta'da 4. sezonu. Bu sezon 22 maçta 1 gol attı. Brezilya Milli Takımı'nda da 3 kez forma giydi.

ADEMOLA LOOKMAN KİMDİR?

Atalanta ve Lookman'dan Galatasaray'a cevap geldi: Karar saniyesinde çıktı | NTVSpor

28 yaşında. Nijeryalı. Forvet oynuyor. Atalanta'da 4. sezonu. Bu sezon 16 maçta 3 golü var. Nijerya Milli Takımı'nda 39 maçta oynadı, 11 gol attı.

LAZAR SAMARDZIC KİMDİR?

Lazar Samardzic remains possible January exit for Atalanta - Romano - Football | Tribuna.com

23 yaşında. Orta saha oyuncusu. Atalanta'da 2. sezonu. Bu sezon 21 maçta oynadı, 3 gol attı. Sırbistan Milli Takımı'nda da görev yapıyor. 26 maçta 1 golü var.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Spor
Galatasaray'ın hayalini yıkan imza: Bitti Isabella
Galatasaray'ın hayalini yıkan imza: Bitti Isabella
Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu