Galatasaray aynı takımdan 3 futbolcuyu istiyor: Pazarlık sürüyor

Galatasaray'ın yöneticisi Abdullah Kavukcu, transfer görüşmeleri için İtalya'ya gitmişti. Kavukcu'nun aynı takımdan 3 futbolcu için pazarlık masasına oturduğu ileri sürüldü.

90+ Digital Youtube kanalında konuşan gazeteci Yakup Çınar, 3 futbolcunun ismini açıkladı. Çınar, şunları söyledi:

"Abdullah Kavukcu şu an Bergamo'da. Atalanta'da yetkililerle görüşüyorlar. Milan'dan Fofana transferi şu an için gerçekleşmiyor. Gueye ve Ugarte ihtimalleri de söz konusuydu ama 'Gueye'ye o parayı vereceğimize Atalanta'dan Ederson'u alalım' düşüncesi var.

Ederson, Lookman ve Samardzic. Şu an bu 3 oyuncu için Galatasaray Kulübü yetkilileri Abdullah Kavukcu ve Uğur Yıldız, Bergamo'da Atalanta'lı yetkililerle görüşüyor. Kolay mı? Hiç kolay değil."

EDERSON KİMDİR?

26 yaşında. Brezilyalı. Orta sahada görev yapıyor. Atalanta'da 4. sezonu. Bu sezon 22 maçta 1 gol attı. Brezilya Milli Takımı'nda da 3 kez forma giydi.

ADEMOLA LOOKMAN KİMDİR?

28 yaşında. Nijeryalı. Forvet oynuyor. Atalanta'da 4. sezonu. Bu sezon 16 maçta 3 golü var. Nijerya Milli Takımı'nda 39 maçta oynadı, 11 gol attı.

LAZAR SAMARDZIC KİMDİR?

23 yaşında. Orta saha oyuncusu. Atalanta'da 2. sezonu. Bu sezon 21 maçta oynadı, 3 gol attı. Sırbistan Milli Takımı'nda da görev yapıyor. 26 maçta 1 golü var.