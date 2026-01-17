Galatasaray ikinci yarının perdesini Gaziantep FK maçıyla açıyor: Önemli eksikler var! İşte ilk 11'ler

Galatasaray ikinci yarının perdesini Gaziantep FK maçıyla açıyor: Önemli eksikler var! İşte ilk 11'ler
Yayınlanma:
Süper Lig lideri Galatasaray, ikinci devrenin perdesini Gaziantep FK maçı ile açacak. İki takımda da önemli eksikler bulunuyor. İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarının perdesini Gaziantep FK karşısında açacak.
RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

HAKEM OĞUZHAN ÇAKIR

Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Bilal Gölen yapacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda inanılmaz olay: Maç oynanırken kalecinin arkasından çaldılarAfrika Uluslar Kupası'nda inanılmaz olay

FENERBAHÇE'NİN 3 PUAN ÖNÜNDE

Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak topladığı 42 puanla ilk devreye Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olarak girdi.
17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi alan Gaziantep FK ise 23 puanla 9. sırada bulunuyor.
Galatasaray, sezonun ilk yarısında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yenmişti.

ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Sara, Singo ve Arda Ünyay ile kart cezalısı Lucas Torreira maçta forma giyemeyecek.
Ayrıca milli takımlarında olan Osimhen ve Jakobs da kadroda olamayacak.
Gaziantep FK'da ise sakatlığı bulunan Kozlowski, Mbakata, Ali Ablak ve Abena yok.
Rodrigues, Camara ve Tayyip Talha Sanuç'un da kart cezası bulunuyor.
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz da kupa maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray maçında takımının başında olamayacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

  • Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi
  • Gaziantep FK: Zafer, Perez, Nazım, Arda, Yusuf, Ogün, Melih, Sorescu, Maxim, Lungoyi, Bayo

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

