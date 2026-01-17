Afrika Uluslar Kupası'nda inanılmaz olay: Maç oynanırken kalecinin arkasından çaldılar

Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında Nijerya ve Fas karşı karşıya geldi.

Stade Prince Moulay Abdallah Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 0-0 eşitlikle bitti ve uzatma bölümüne geçildi.

120 dakika sonunda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları yapıldı.

Penaltılarda rakibini 4-2 yenen Fas, adını finale yazdırdı.

Fas, finalde Senegal ile karşı karşıya gelecek.

Nijeryalı kaleci Nwabali'nin yaşadıkları ise maça damgasını vurdu.

NİJERYA KALECİSİNİN DEFALARCA HAVLUSUNU ÇALDILAR

Afrika Uluslar Kupası yarı final maçında ilginç bir olay yaşandı.

Top toplayıcı çocuklar, Nijerya kalecisi Stanley Nwabali'nin iki kez havlusu alındı.

Nwabali, koruduğu kalenin yanına havlu bıraktı.

Top toplayıcılar, Nwabali'nin arkasından oyuncunun havlusunu alarak saha kenarına geldi.

Daha sonra başka bir havlu getiren file bekçisinin ikinci havlusunu da alındı.

O anlar sosyal medyada gündem olurken, kaleci Nwabali yapılan harekete orta parmak hareketi ile yanıt verdi.