Galatasaray Avrupa'da tur atladı: Carutasu yıldızlaştı
CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı sahasında Belçika temsilcisi Darta Bevo ile karşılaştı.
CARUTASU’DAN 29 SAYI
Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray forması giyen Carutasu, kaydettiği 29 sayıyla yıldızlaştı.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Galatasaray Daikin, play-off turunda Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
DETAYLAR
Hakemler: Andrei Savu (Romanya), İoannis İoannidis (Yunanistan)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol (Eylül Yatgın, Aslı Tecimer, Wang, Bongaerts)
Darta Bevo: De Leeuw, Deleu, Blenckers, De Paepe, Luyten, Wouters (Vanderschommen, Flament, Wallaeys, Hoste, Vanhoecke, Vanrobaeys)
Setler: 25-16, 24-26, 25-21, 25-17
Süre: 24, 24, 26, 19 (93 dakika)