Galatasaray Avrupa'da tur atladı: Carutasu yıldızlaştı

Yayınlanma:
Darta Bevo'yu konuk eden Galatasaray Daikin, 3-1 galip geldi Carutasu, 29 sayı kaydetti. Sarı-kırmızılılar, play-off turuna yükselirken rakibini beklemeye başladı.

CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı sahasında Belçika temsilcisi Darta Bevo ile karşılaştı.

CARUTASU’DAN 29 SAYI

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray forması giyen Carutasu, kaydettiği 29 sayıyla yıldızlaştı.

RAKİBİNİ BEKLİYOR

Galatasaray Daikin, play-off turunda Türk Hava Yolları-Allianz MTV Stuttgart eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray maçı öncesi ayrıldı: Transferi için servet ödendiGalatasaray maçı öncesi ayrıldı: Transferi için servet ödendi

DETAYLAR

Hakemler: Andrei Savu (Romanya), İoannis İoannidis (Yunanistan)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Timmerman, Carutasu, Lukasik, Ayçin Akyol, Naz Aydemir Akyol (Eylül Yatgın, Aslı Tecimer, Wang, Bongaerts)

Darta Bevo: De Leeuw, Deleu, Blenckers, De Paepe, Luyten, Wouters (Vanderschommen, Flament, Wallaeys, Hoste, Vanhoecke, Vanrobaeys)

Setler: 25-16, 24-26, 25-21, 25-17

Süre: 24, 24, 26, 19 (93 dakika)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

