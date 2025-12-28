Galatasaray astronomik teklife jet hızıyla cevap verdi

Galatasaray'da forma giyen milli futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'e teklif yapıldığı iddia edildi.

EVERTON TEKLİF YAPTI

Fıtık ameliyatı olması sonrası formasına kavuşan ve performansı ile göz dolduran Yunus Akgün için Premier Lig ekibi Everton'ın Galatasaray'a resmi teklif yaptığı öne sürüldü.

Everton'dan Yunus Akgün'e kanca

25 MİLYON ÖNERDİ

Transfermarkt'ın haberine göre; Everton, milli futbolcu için Galatasaray'a 25 milyon euroluk teklif yaptı.
Galatasaray ise İngiliz ekibine jet hızıyla yanıt vererek oyuncunun satılık olmadığını iletti.

PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkan Yunus Akgün, 5 gol atarken 6 asist yaptı.
Milli futbolcunun Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

İNGİLTERE TECRÜBESİ VAR

25 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de Leicester City forması terletmişti.
Yunus Akgün, Leicester City ile İngiltere Championship şampiyonluğu yaşadı.

