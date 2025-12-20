Galatasaray aradığı orta sahayı burnunun dibinde buldu: Keita bombası

Galatasaray, ara transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, öncelikli olarak orta sahaya takviye istiyor. Galatasaray'ın bu aşamada aradığı orta sahayı burnunun dibinde bulduğu ortaya çıktı.

Africafoot'ta yer alan habere göre Galatasaray Kocaelispor'da forma giyen 23 yaşındaki Malili Habib Keita'yı almak için harekete geçti.

Kocaelispor, bu futbolcuyu Fransa'nın Clermont takımından kiralamıştı.

Yeşil siyahlı takımdaki performansıyla dikkati çeken Keita, ligde 16 maçta forma giyerken 2 de gol pası verdi.

Hürriyet'teki habere göre; Galatasaray yönetiminin oyuncuyla temas kurduğu ve taraflar arasında görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi.

KULÜBÜ SICAK BAKIYOR

Genç futbolcuyu 1 yıllığına Kocaelispor'a kiralayan Fransız kulübünün bonservisiyle satışına sıcak baktığı da haberde yer aldı.

Galatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar

Clermont'ta 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan futbolcunun bonservis bedelinin 1 milyon 800 bin euro olduğu belirtildi.

Habib Keita, profesyonel kariyerinde 122 maçta 7 gol attı.

Defansif orta saha olarak oynayan 1.82 boyundaki Keita, stoperde de görev yapabiliyor.