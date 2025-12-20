Galatasaray aradığı orta sahayı burnunun dibinde buldu: Keita bombası

Galatasaray aradığı orta sahayı burnunun dibinde buldu: Keita bombası
Yayınlanma:
Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürürken, aradığı orta sahaya burnunun dibinde buldu. Keita bombası. Sarı kırmızılılar transferi bitirmek için harekete geçti.

Galatasaray, ara transfer için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, öncelikli olarak orta sahaya takviye istiyor. Galatasaray'ın bu aşamada aradığı orta sahayı burnunun dibinde bulduğu ortaya çıktı.
Africafoot'ta yer alan habere göre Galatasaray Kocaelispor'da forma giyen 23 yaşındaki Malili Habib Keita'yı almak için harekete geçti.

whatsapp-image-2025-12-20-at-14-57-14.jpeg

Kocaelispor, bu futbolcuyu Fransa'nın Clermont takımından kiralamıştı.
Yeşil siyahlı takımdaki performansıyla dikkati çeken Keita, ligde 16 maçta forma giyerken 2 de gol pası verdi.

2024/11/07/hbgs.jpgHürriyet'teki habere göre; Galatasaray yönetiminin oyuncuyla temas kurduğu ve taraflar arasında görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi.

KULÜBÜ SICAK BAKIYOR

Genç futbolcuyu 1 yıllığına Kocaelispor'a kiralayan Fransız kulübünün bonservisiyle satışına sıcak baktığı da haberde yer aldı.

Galatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar: Tesislere bile geldiği ortaya çıktıGalatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar

Clermont'ta 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi olan futbolcunun bonservis bedelinin 1 milyon 800 bin euro olduğu belirtildi.
Habib Keita, profesyonel kariyerinde 122 maçta 7 gol attı.
Defansif orta saha olarak oynayan 1.82 boyundaki Keita, stoperde de görev yapabiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Spor
UEFA'dan gelen haber Galatasaray'ı yıktı: Kulübe resmen bildirdiler
UEFA'dan gelen haber Galatasaray'ı yıktı: Kulübe resmen bildirdiler
Yok artık Fenerbahçe! Lookman ve Goretzka bombası
Yok artık Fenerbahçe! Lookman ve Goretzka bombası