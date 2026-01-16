Galatasaray 3 futbolcunun son durumunu açıkladı

Galatasaray, futbolcuları Wilfried Singo, Arda Ünyay ve Gabriel Sara'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

WILFRIED SINGO

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Singo'nun tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan sahaya dönüş programı dahilinde salonda ve sahada çalıştığı belirtildi.

ARDA ÜNYAY

Fethiyespor maçında ağrı hissederek oyundan çıkan Arda Ünyay'ın ise sol arka adalesinde hafif-orta derece zorlanma tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

GABRIEL SARA

Sara'nın da sol diz dış yan bağlarında gerilme ve kanama tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

GALATASARAY'IN RAKİBİ GAZİANTEP FK

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

17 Ocak Cumartesi (yarın) RAMS Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.