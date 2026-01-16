Beşiktaş'ın teklifi reddedildi

Devre arası transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapmayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Brezilya basınından Globo'nun haberine göre; Beşiktaş, Brezilya ekibi Vasco da Gama'da forma giyen 25 yaşındaki İtalyan sol bek oyuncusu Lucas Piton için 4 milyon euroluk bir teklifte bulundu.

Vasco da Gama yönetimi, yapılan bu teklifi yeterli bulmayarak reddetti.

Haberin devamında, teknik direktör Fernando Diniz'in takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi olarak gördüğü Piton'un çok daha yüksek bir bonservis bedeli karşılığında transfer olabileceği belirtildi.

ALTERNATİFİ BULUNURSA GİDEBİLİR

Vasco da Gama'nın, Lucas Piton'un ancak aynı kalitede bir alternatif bulunması halinde gönderilmesine sıcak baktığı yazıldı.

Bu sezon Vasco da Gama ile 55 maçta forma giyen Lucas Piton, 1 gol atarken 11 asist yaptı.