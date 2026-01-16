Fenerbahçe'de bahis ayrılığı: Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de bahis ayrılığı: Sözleşmesi feshedildi
Fenerbahçe'nin Esenler Erokspor'a kiraladığı Ertuğrul Çetin, 2025 Kasım ayında bahis nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. Sarı-lacivertliler, genç kalecinin cezasının bitmesinin ardından oyuncunun sözleşmesini feshetti.

Fenerbahçe'den 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'a kiralanan Ertuğrul Çetin ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

BAHİS CEZASI ALMIŞTI

Ertuğrul Çetin, 2025 kasım ayında bahis nedeniyle TFF tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.
Fenerbahçe, file bekçisinin cezasının bitmesinin ardından sözleşme fesih kararı aldı.

Fenerbahçe Ertuğrul Çetin ile yollarını ayırdı

ESENLER EROKSPOR İLE İMZALADI

Genç kaleci, Fenerbahçe ile yollarını ayırması sonrası Esenler Erokspor ile 2028 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe altyapısından çıkan Ertuğrul Çetin, 2024-2025 sezonunda 2 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçlarında forma giydi.
Çetin, oynadığı 4 maçta kalesinde 5 gol gördü.

