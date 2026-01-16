Lookman ve Nunez Fenerbahçe kararını verdi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Darwin Nunez ve Ademola Lookman, transfer ile ilgili kararını verdi. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakmıyor.

Devre arası transfer döneminde kadrosuna Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u katan Fenerbahçe, Ademola Lookman ve Darwin Nunez'i de gündemine almıştı.

İKİ FUTBOLCU DA KARARINI VERDİ

İki futbolcunun da Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olumsuz bir karar aldığı ifade edildi.

AİLESİ SICAK BAKMIYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; uzun bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Ademola Lookman, ailesinin sezon sonuna kadar İtalya'dan ayrılmak istememesi nedeniyle transfere sıcak bakmıyor.
Darwin Nunez'in ise hem kendisinin hem de kulübü Al Hilal'in ayrılığa soğuk olduğu belirtildi.

TRANSFER İHTİMALİ DÜŞÜK

Haberin devamında Fenerbahçe için bu iki transferin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe'nin forvet hattı için nasıl bir plan yapacağı ise merak konusu oldu.

