Fırat Aydınus: Penaltı yok devam doğru

Fırat Aydınus: Penaltı yok devam doğru
Yayınlanma:
Fırat Aydınus, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır'ın kararları tartışılırken, eski hakem Fırat Aydınus dikkat çeken ifadeler kullandı.
Türkiye Kupası'nda iki devi karşı karşıya getiren maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı takımın gollerini Cerny atarken, Fenerbahçe'nin golü penaltıdan Asensio'dan geldi.

Fenerbahçe'yi mi Beşiktaş'ı mı: Oğuzhan Çakır derbide hangi takımı yaktı? Tek tek anlattıFenerbahçe'yi mi Beşiktaş'ı mı: Oğuzhan Çakır derbide hangi takımı yaktı? Tek tek anlattı

Fırat Aydınus, Hürriyet'teki habere göre hakem kararlarıyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:
"40. dakikada Beşiktaş ceza alanında Abraham’ın Mert’i formasından çektiği pozisyon penaltı. Hakem pozisyonu görüyor, görüş alanı içerisinde net önü açık ama VAR’a bıraktı.

"OĞUZHAN ÇAKIR DEVAM DEMEDİ"

69. dakikada Beşiktaş ceza sahasındaki Djalo-Szymanski pozisyonunda Djalo müdahalesini yaparken topun üzerinden devam edip Szymanski’ye de müdahale ediyor ve top Djalo’nun arkasında kalıyor. Szymanski devam etmek isterken, rakibinin yaptığı müdahale onu engelliyor. Penaltı. Oğuzhan Çakır bunu da VAR’a bıraktı.

avrupa-2025-12-24t102322-624.jpg

71. dakikada Fenerbahçe ceza alanında Orkun tam ivmelenip kafa vuracakken, geç kalan Oosterwolde onu itiyor. Bu pozisyon da penaltı ama Oğuzhan Çakır tabii ki bunu da VAR’a bıraktı!
81. dakikada Beşiktaş ceza sahasındaki Gökhan-Kerem pozisyonunda penaltı yok, devam kararı doğru ama diğerlerinde olduğu gibi bunda da Oğuzhan Çakır devam demedi, aslında VAR’a bıraktı."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Spor
Afrika Kupası'nda Osimhen depremi
Afrika Kupası'nda Osimhen depremi
Fatih Tekke Galatasaraylı oyuncuyu istedi: Okan Buruk'a "Beni bırakma" dedi
Fatih Tekke Galatasaraylı oyuncuyu istedi: Okan Buruk'a "Beni bırakma" dedi
Sadettin Saran pozitif çıkan test sonrası ilk açıklamayı yaptı
Sadettin Saran pozitif çıkan test sonrası ilk açıklamayı yaptı