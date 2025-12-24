Fırat Aydınus: Penaltı yok devam doğru

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi Oğuzhan Çakır'ın kararları tartışılırken, eski hakem Fırat Aydınus dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkiye Kupası'nda iki devi karşı karşıya getiren maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. Siyah-beyazlı takımın gollerini Cerny atarken, Fenerbahçe'nin golü penaltıdan Asensio'dan geldi.

Fenerbahçe'yi mi Beşiktaş'ı mı: Oğuzhan Çakır derbide hangi takımı yaktı? Tek tek anlattı

Fırat Aydınus, Hürriyet'teki habere göre hakem kararlarıyla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"40. dakikada Beşiktaş ceza alanında Abraham’ın Mert’i formasından çektiği pozisyon penaltı. Hakem pozisyonu görüyor, görüş alanı içerisinde net önü açık ama VAR’a bıraktı.

"OĞUZHAN ÇAKIR DEVAM DEMEDİ"

69. dakikada Beşiktaş ceza sahasındaki Djalo-Szymanski pozisyonunda Djalo müdahalesini yaparken topun üzerinden devam edip Szymanski’ye de müdahale ediyor ve top Djalo’nun arkasında kalıyor. Szymanski devam etmek isterken, rakibinin yaptığı müdahale onu engelliyor. Penaltı. Oğuzhan Çakır bunu da VAR’a bıraktı.

71. dakikada Fenerbahçe ceza alanında Orkun tam ivmelenip kafa vuracakken, geç kalan Oosterwolde onu itiyor. Bu pozisyon da penaltı ama Oğuzhan Çakır tabii ki bunu da VAR’a bıraktı!

81. dakikada Beşiktaş ceza sahasındaki Gökhan-Kerem pozisyonunda penaltı yok, devam kararı doğru ama diğerlerinde olduğu gibi bunda da Oğuzhan Çakır devam demedi, aslında VAR’a bıraktı."