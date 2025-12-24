Fenerbahçe'yi mi Beşiktaş'ı mı: Oğuzhan Çakır derbide hangi takımı yaktı? Tek tek anlattı

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem kararları tartışma yarattı. Derbide öne çıkan isim Oğuzhan Çakır oldu.

Verdiği vermediği kararlara, çıkardığı kartlara, penaltı pozisyonlarına her iki taraftan da farklı yorumlar geldi. Peki Oğuzhan Çakır hangi takımı yaktı?

Eski hakem Deniz Çoban, Fanatik'teki yazısında tartışılan pozisyonları tek tek anlattı.

Deniz Çoban, şu ifadeleri kullandı:

"CİDDİ TUTARSIZLIKLAR"

"Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Oğuzhan Çakır, beklentilerin gerisinde kalan bir performans sergiledi.

Erman Toroğlu: Öyle penaltı verilmez

Maç boyunca faul ve kart standardında ciddi tutarsızlıklar gözlendi. Basit temaslarda düdük çalarken, daha net pozisyonlarda oyunu devam ettirmesi oyuncuların tepkisine neden oldu.

"SARI KART ÇIKMALIYDI"

İlk yarıda İsmail’in Orkun’a yaptığı müdahalede sarı kart çıkmalıydı, çıkmadı. Orkun Szymanski’nin ayağına bastı, faul Orkun lehine verildi. Aslında Orkun sarı kartlık faul yapmıştı. Mert Müldür’e yapılan penaltı pozisyonunda hakemin devam kararı hatalıydı.

Neyse ki bu önemli hata VAR’ın devreye girmesiyle düzeltildi. Fenerbahçe lehine doğru bir penaltı verildi.

"NET PENALTIYDI"

77.dakikada Djalo’nun Szymanski’ye müdahalesi ve 82.dakikada Oosterwolde’nin Orkun’u arkadan itmesi net penaltıydı ancak hakem her iki pozisyonda da oyunu devam ettirdi. Her iki takıma da karşılıklı birer penaltıyı atladı. Özellikle Oosterwolde/Orkun pozisyonu, hem penaltı hem de kırmızı kartı gerektirecek düzeydeydi.

"SINIFTA KALDI"

Maç boyunca üç penaltı pozisyonu yaşandı; yalnızca biri, o da VAR yardımıyla doğru şekilde karara bağlandı. Diğer iki pozisyonda ise hata yapıldı.

Bunun yanı sıra avantajı oynatmama, ters korner ve aut kararları da hakemin genel yönetimini zayıflattı. Oğuzhan Çakır bu önemli derbide hem pozisyon yorumları hem de oyun yönetimi açısından sınıfta kaldı."