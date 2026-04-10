FIFA'nın patronu Türkiye için üçlü çektirdi

Infantino, A Milli Takım’ın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası bileti almasını “Türk futbolu için yeni bir dönemin başlangıcı” sözleriyle değerlendirdi. Konuşması sırasında “Türkiye” tezahüratları yükselirken, salonda adeta bir stadyum atmosferi oluştu.

MONTELLA’YA ÖZEL TEŞEKKÜR

FIFA Başkanı, Teknik Direktör Vincenzo Montella’ya da ayrı bir parantez açtı. “Bir İtalyan olarak Montella için özel bir alkış istiyorum” diyerek salondaki katılımcıları coşkuya davet etti. Bu sözler, milli takımın başarısında Montella’nın rolüne verilen değeri bir kez daha ortaya koydu.

DÜNYA KUPASI HEYECANI

Infantino, yaklaşan turnuvanın tarihin en büyük ve en kapsayıcı Dünya Kupası olacağını vurguladı. “Adeta saniyeleri sayıyorum” diyerek heyecanını dile getiren FIFA Başkanı, bu organizasyonun futbolun evrensel gücünü bir kez daha göstereceğini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN YENİDEN YÜKSELİŞİ

Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılmasının sadece sportif bir başarı olmadığını belirten Infantino, bunun aynı zamanda Türk futbolunun uluslararası arenada yeniden söz sahibi olacağının işareti olduğunu söyledi.

SALONDA TARİHİ ANLAR

Konuşmanın sonunda Infantino’nun davetiyle yükselen “Türkiye, Türkiye” tezahüratları, törene damga vurdu. Katılımcıların coşkulu alkışları, açılışın unutulmaz anları arasına girdi.