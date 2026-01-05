FIFA'da 46 dosyası bulunan Adana Demirspor'da yeni gelişme

FIFA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan güncel kayıtlar, Adana Demirspor’un dosya sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koydu.

Akdeniz kulübünün FIFA nezdindeki dosya sayısı 46’dan 27’ye geriledi.

Süper Lig'de şikeden küme düşecek takımı açıkladı

FIFA’nın kamuoyuna açık sisteminde görülen bu değişiklik, kulüple ilgili uyuşmazlık ve dosya kayıtlarında yaşandı.

Ancak dosya sayısındaki düşüşün nedeni hakkında Adana Demirspor’dan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

TFF 1. LİG'DE -28 PUANDA

TFF 1. Lig'de eksi 28 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'da dosya sayısının azalması camiada sevinçle karşılandı. Güncellemenin hangi tarihte ve hangi işlemler sonucunda gerçekleştiğine dair detaylı bilgi paylaşılmadı.

Küçük Saat'te yer alan habere göre dosya sayısındaki azalmanın, süreli yaptırımların veya cezaların sona ermesiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Bu ihtimalin doğruluğu konusunda ne kulüp ne de FIFA tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor.