FIFA'da 46 dosyası bulunan Adana Demirspor'da yeni gelişme

FIFA'da 46 dosyası bulunan Adana Demirspor'da yeni gelişme
Yayınlanma:
Süper Lig'e veda ettikten sonra zor günler geçiren Adana Demirspor'a müjdeli haber geldi. Akdeniz temsilcisinin FIFA'daki dosya sayısında dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

FIFA’nın resmi internet sitesinde yayımlanan güncel kayıtlar, Adana Demirspor’un dosya sayısında önemli bir azalma olduğunu ortaya koydu.
Akdeniz kulübünün FIFA nezdindeki dosya sayısı 46’dan 27’ye geriledi.

Eski FIFA kokartlı hakem Süper Lig'de şikeden küme düşecek takımı açıkladıSüper Lig'de şikeden küme düşecek takımı açıkladı

FIFA’nın kamuoyuna açık sisteminde görülen bu değişiklik, kulüple ilgili uyuşmazlık ve dosya kayıtlarında yaşandı.
Ancak dosya sayısındaki düşüşün nedeni hakkında Adana Demirspor’dan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

TFF 1. LİG'DE -28 PUANDA

TFF 1. Lig'de eksi 28 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor'da dosya sayısının azalması camiada sevinçle karşılandı. Güncellemenin hangi tarihte ve hangi işlemler sonucunda gerçekleştiğine dair detaylı bilgi paylaşılmadı.
Küçük Saat'te yer alan habere göre dosya sayısındaki azalmanın, süreli yaptırımların veya cezaların sona ermesiyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.
Bu ihtimalin doğruluğu konusunda ne kulüp ne de FIFA tarafından resmi bir açıklama bulunmuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Spor
Cansu Özbay'dan VakıfBank'a kötü haber
Cansu Özbay'dan VakıfBank'a kötü haber
Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi can sıkan durum
Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi can sıkan durum
Galatasaray istedi Muslera devreye girdi: Hiç düşünme hemen git!
Galatasaray istedi Muslera devreye girdi: Hiç düşünme hemen git!