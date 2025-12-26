Fethiyespor'dan Galatasaray maçı için özel karar

Fethiyespor'dan Galatasaray maçı için özel karar
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı konuk edecek Fethiyespor mücadele öncesi dikkat çeken bir karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray’ı konuk edecek Fethiyespor’da hazırlıklar devam ediyor.

13 Ocak Salı günü Fethiye’de oynanacak mücadele öncesi kulüp yönetiminden dikkat çekici bir karar geldi.

’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı

3 BİN KİŞİLİK SEYYAR TRİBÜN YAPILIYOR

Karşılaşma öncesi stadı tadilata sokan Fethiyespor yönetimi, 3 bin kişilik seyyar tribün inşaatında başladı.

Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • 13 Ocak'ta Galatasaray'ı Fethiye'mizde ağırlayacağız Trabzon Türkiye Kupası'nda. Onunla ilgili Fethiyespor'umuz şu an itibariyle zaten hazırlıklara başlamıştı. Bugün itibariyle de seyyar tribün, 3.000 kişilik bir seyyar tribün kurulumu gerçekleştiriliyor. Muhtemelen pazartesi salıya kadar bu tribün işi bitmiş olacak.
  • Bizim buradaki amacımız ve gayemiz Türkiye'nin güzide kulüplerinden birisi olan Galatasaray ilçemize kadar gelmişken, mümkün olduğunca çok seyircimizle buluşturmak. Eee bu üçünde Fethiyespor'umuz var gücüyle çalışıyor. Tüm kurumlar başta kaymakamımız olmak üzere tüm kurumlarımız aynı şekilde, belediye aynı şekilde, ilçe il spor müdürlüğümüz aynı şekilde. Herkes seferber olmuş durumda.
  • İnşallah Galatasaray'ı iyi bir şekilde ağırlayıp Fethiyespor olarak Galatasaray'ı yenip uğurlayacağız.

BİLET FİYATLARI

Fethiyespor-Galatasaray Türkiye Kupası maçının biletleri geçtiğimiz günlerde satışa çıkarıldı. Biletler için 5, 7.5, 10, 15 ve 20 bin TL'lik fiyat belirlendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
İzlanda soğukları İstanbul'a kar getiriyor
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
66 meslek için belge şartı! 12 ay süre verildi
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Bankalardan peş peşe gelen uyarı mesajı korkuttu: Gören hemen hesabına baktı!
Emekliye 60 bin lira! Tek şartı var!
Bakanlık 21 ili saat saat uyardı: Kar kalınlığı 20 santimi geçecek
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Emekliye 5 lira yaptı: Başkan resmen açıkladı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Türkiye'nin en gözde yeri oldu: Turistler hücum etti yer bulan şanslı!
Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Spor
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
’Erden Timur’un serbest kalma ihtimali yüksek’ diyerek açıkladı
Bahis soruşturmasında bomba iddia: TFF o isimleri de açıklayacak
Bahis soruşturmasında bomba iddia: TFF o isimleri de açıklayacak