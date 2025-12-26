Fethiyespor'dan Galatasaray maçı için özel karar

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nda Galatasaray’ı konuk edecek Fethiyespor’da hazırlıklar devam ediyor.

13 Ocak Salı günü Fethiye’de oynanacak mücadele öncesi kulüp yönetiminden dikkat çekici bir karar geldi.

3 BİN KİŞİLİK SEYYAR TRİBÜN YAPILIYOR

Karşılaşma öncesi stadı tadilata sokan Fethiyespor yönetimi, 3 bin kişilik seyyar tribün inşaatında başladı.

Konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

13 Ocak'ta Galatasaray'ı Fethiye'mizde ağırlayacağız Trabzon Türkiye Kupası'nda. Onunla ilgili Fethiyespor'umuz şu an itibariyle zaten hazırlıklara başlamıştı. Bugün itibariyle de seyyar tribün, 3.000 kişilik bir seyyar tribün kurulumu gerçekleştiriliyor. Muhtemelen pazartesi salıya kadar bu tribün işi bitmiş olacak.

Bizim buradaki amacımız ve gayemiz Türkiye'nin güzide kulüplerinden birisi olan Galatasaray ilçemize kadar gelmişken, mümkün olduğunca çok seyircimizle buluşturmak. Eee bu üçünde Fethiyespor'umuz var gücüyle çalışıyor. Tüm kurumlar başta kaymakamımız olmak üzere tüm kurumlarımız aynı şekilde, belediye aynı şekilde, ilçe il spor müdürlüğümüz aynı şekilde. Herkes seferber olmuş durumda.

İnşallah Galatasaray'ı iyi bir şekilde ağırlayıp Fethiyespor olarak Galatasaray'ı yenip uğurlayacağız.

BİLET FİYATLARI

Fethiyespor-Galatasaray Türkiye Kupası maçının biletleri geçtiğimiz günlerde satışa çıkarıldı. Biletler için 5, 7.5, 10, 15 ve 20 bin TL'lik fiyat belirlendi.