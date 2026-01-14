Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco Süper Kupa sonrası 8 ismi değiştirdi

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Tedesco Süper Kupa sonrası 8 ismi değiştirdi
Yayınlanma:
Beyoğlu Yeni Çarşı'ya konuk olacak Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına göre 8 değişiklik yaptı.

Türkiye Kupası C Grubu ikinci haftasında Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

TURGUT DOMAN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla hakem Turgut Doman düdük çalacak. Doman'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Murat Ergin Gözütok üstlenecek.

TEDESCO'DAN ROTASYON

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa sonrası rotasyona gitti. İtalyan teknik adam, Galatasaray maçından farklı olarak Mert Günok, Oğuz Aydın, Yiğit Efe, Çağlar, Nene, Fred, Szymanski ve Talisca'ya şans verdi.

glsdd.jpg

İLK 11'LER

Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak, Emir, Ali, Murat Arda, Ali Eren, Göktan, Barış, Emre, Alhan, Emre Can, Emir Ali.

Fenerbahçe: Mert Günok, Oğuz Aydın, Yiğit Efe, Çağlar, Nene, Fred, İsmail, Szymanski, Talisca, Musaba, Duran.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

