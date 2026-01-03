Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş destek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis ve şike operasyonu kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş’a takım arkadaşlarından destek geldi.

İRFAN CAN KAHVECİ’DEN DESTEK

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş’a güçlü ol çağrısı yaptı. Oğlu ve Mert Hakan Yandaş’ın tesislerde çekildiği fotoğrafı paylaşan İrfan Can Kahveci, "En yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın inşallah kardeşim, seni çok seviyoruz" sözlerini sarf etti.

BİR DESTEK DE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’DEN

Bir diğer takım arkadaşı Çağlar Söyüncü ise sosyal medya paylaşımında beraber çekildikleri bir fotoğrafa yer verdi.

MERT HAKAN YANDAŞ’IN MESAJI

Geçtiğimiz günlerde bir mektup kaleme alan Mert Hakan Yandaş, birlik mesajı vermişti. Yandaş şu ifadeleri kullanmıştı: