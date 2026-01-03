Fenerbahçeli futbolculardan Mert Hakan Yandaş destek
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Çağlar Söyüncü, tutukluluğu devam eden Mert Hakan Yandaş'a destek paylaşımlarında bulundular.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bahis ve şike operasyonu kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş’a takım arkadaşlarından destek geldi.
Fenerbahçe transferi TFF'ye bildirdi: Sözleşme detayları belli oldu
İRFAN CAN KAHVECİ’DEN DESTEK
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş’a güçlü ol çağrısı yaptı. Oğlu ve Mert Hakan Yandaş’ın tesislerde çekildiği fotoğrafı paylaşan İrfan Can Kahveci, "En yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacaksın inşallah kardeşim, seni çok seviyoruz" sözlerini sarf etti.
BİR DESTEK DE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’DEN
Bir diğer takım arkadaşı Çağlar Söyüncü ise sosyal medya paylaşımında beraber çekildikleri bir fotoğrafa yer verdi.
MERT HAKAN YANDAŞ’IN MESAJI
Geçtiğimiz günlerde bir mektup kaleme alan Mert Hakan Yandaş, birlik mesajı vermişti. Yandaş şu ifadeleri kullanmıştı:
- Öncelikle herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla ailemden uzak girmenin burukluğunu yaşasam da, sizlerin ailenizle birlikte sevgi, huzur ve sağlıkla dolu bir yıl geçirmenizi yürekten diliyorum.
- Geçtiğimiz günlerde göndermiş olduğum mektubumdan sonra destekleriniz ve güzel geri dönüşlerinizin bana ulaştığını, benim arkamda durup sahipsiz bırakmadığınızı bilmenin bana büyük güç verdiğini bilmenizi isterim. Kötü gün dostu olduğunu yıllarca herkese kanıtlamış şanlı taraftarımız iyi ki varsınız…
- FENERBAHÇE formasını üzerimde taşıdığım süre boyunca her mücadelede en önde olup, kulübüm için elimden geleni yaptım. Bazen iyi bazen de kötü olduğum süreçler oldu. Ama ne kendim ne de siz büyük FENERBAHÇE camiasının başını öne eğecek bir şeyin parçası olmadım, olmayacağım da…
- Siz büyük Fenerbahçe taraftarına hayatımın belki en zor günlerinde yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkür ederim. Destekleriniz beni burada dimdik ayakta tutuyor.
- Hayat bana burada da birlikteliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dışarda rakip olduğumuz kardeşlerimle kader birliği yapıp bir kuru ekmek ve aynı şişeden suyu paylaştık. Bu kardeşlerimden biri olan Metehan ile üç koca bitmek bilmeyen gün boyunca korkunç bilinmezlik ortamını yaşadık. Yunus’um, Apo’m, Orkun’um ve 18-20 yaşlarında gencecik tertemiz kardeşlerim. Biz kendimizi sadece rakip görürken birbirimize belki kızarken, gördük ki hayat bizi birbirimiz için her şeyi yapabilecek duruma getirdi. Şimdi kader birliğimizle bu zor günleri sarılarak, yaralarımızı sararak geçiyoruz ve buradan çok daha güçlü çıkacağız çünkü hepimizin vicdanı çok rahat ve başı dik.