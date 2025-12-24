Fenerbahçe'den taraftara 'Saran' çağrısı

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan uyuşturucu testinde saç örneği pozitif çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Sadettin Saran’ın gözaltı işlemleri Maslak’taki Jandarma İl Komutanlığı’nda devam ederken Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları’ndan açıklama geldi.

İl komutanlığı önünde bir açıklama yapan Torunoğulları’nın sözleri şu şekilde:

Emniyet güçleri tarafından başkanımız gözaltına alındı. Yönetim ve taraftarlarımız olarak burada toplandık. Yüce Türk adaletine inanıyoruz, içeriden haber bekliyoruz.

“TARAFTARLARIMIZ KESİNLİKLE SAKİN OLSUN”

Taraftarlarımıza sesleniyoruz; sakin olun, rahat olun. Yönetim kurulu olarak gerekenleri yapıyoruz ve takip ediyoruz. Taraftarlarımız kesinlikle sakin olsun.

“AÇIKLAMALARI SİZLERLE PAYLAŞACAĞIZ”

Açıklamaları saatler ilerledikçe sizlerle paylaşacağız. Lütfen taraftarımız sakin olsun.

“BAŞKANIMIZ ÇOK RAHAT”

Başkanımızla sürekli iletişim halindeyiz, kendisi çok rahat. Bizlerden işlere devam etmemizi ve taraftarlarla kontak halinde olmamızı istiyor. Onun için başkanımızda sorun ve sıkıntı yok. Yüce Türk adaletine inanıyoruz, bunu yarın da göreceğiz.

“ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Yönetim görevinin başındayız. Güzel haberleri yakında paylaşacağız. Şampiyon olacağız, bunu rahatlıkla söylüyorum.

Fenerbahçe Başkan Vekili Saran'a gözaltının nasıl gerçekleştiğini açıkladı

“GÜZEL SONUÇLAR BEKLİYORUZ”

Kulübe geçip, yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Tüm gelişmeleri değerlendireceğiz. Yönetim kurulu olarak, Futbol A.Ş olarak görevimizin başındayız ve süreci takip ediyoruz. Yarın savcılık süreci olacak ve inşallah güzel sonuçlar bekliyoruz.