Fenerbahçe Başkan Vekili Saran'a gözaltının nasıl gerçekleştiğini açıkladı

Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, Sadettin Saran'ın gözaltına alınması ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda verdiği testin sonuçları açıklandı.

2024/11/08/hbfb.jpg

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Sadettin Saran'ın kan, tırnak ve tükürük testleri negatif çıktı. Ancak saç örneğinde yapılan uyuşturucu test pozitif çıktı. Sadettin Saran bir kez daha test yaptırmak için başvuruda bulundu.

Fenerbahçe yöneticisinden test açıklaması: Yalancı pozitiflikFenerbahçe yöneticisinden test açıklaması: Yalancı pozitiflik

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan bu gelişme nedeniyle Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla akşam saatlerinde gözaltına alındı.

muratsalarkpk.jpg

MURAT SALAR GÖZALTI İŞLEMİNİN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİ ANLATTI

Gözaltı kararı sonrası Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, FB TV'de açıklamalarda bulundu. Adalete inançlarının tam olduğunu vurgulayan Salar, gözaltı işleminin nasıl gerçekleştiğini de anlattı.

Murat Salar şu ifadeleri kullandı:

Sabah saatlerinde başkanımızın test sonuçları açıklandı. Sonrasında başkanımız daha bağımsız yerde test verdi ve kulübe döndü. Ziyaretçileri oldu. Akşamüstü saatlerinde kulüp binasında başkanımız gözaltına alındı. Emniyet yetkililer geldi ve başkanımızı gözaltına aldılar. Şahsi ve kulüp avukatlarıyla birlikte başkanımız gitti. Süreci takip ediyoruz. Adalete güvenimiz tam. Fenerbahçe olarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Fenerbahçe ve yönetim olarak adalete güvenimiz ve inancımız tam. Hakikatin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Fenerbahçe olarak bu süreçten güçlenerek çıkacağız. Taraftarlara verdikleri destek için teşekkür ederiz, başkanımız adına da teşekkür ederiz. Biz adalete inanıyoruz. Fenerbahçe olarak adalete inanıyoruz. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inancımız sonsuz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

