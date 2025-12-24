Fenerbahçe Başkan Vekili Saran'a gözaltının nasıl gerçekleştiğini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda verdiği testin sonuçları açıklandı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Sadettin Saran'ın kan, tırnak ve tükürük testleri negatif çıktı. Ancak saç örneğinde yapılan uyuşturucu test pozitif çıktı. Sadettin Saran bir kez daha test yaptırmak için başvuruda bulundu.

Fenerbahçe yöneticisinden test açıklaması: Yalancı pozitiflik

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan bu gelişme nedeniyle Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla akşam saatlerinde gözaltına alındı.

MURAT SALAR GÖZALTI İŞLEMİNİN NASIL GERÇEKLEŞTİĞİNİ ANLATTI

Gözaltı kararı sonrası Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, FB TV'de açıklamalarda bulundu. Adalete inançlarının tam olduğunu vurgulayan Salar, gözaltı işleminin nasıl gerçekleştiğini de anlattı.

Murat Salar şu ifadeleri kullandı: