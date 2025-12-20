Fenerbahçe'den Sadettin Saran açıklaması: Savcılığın kararı belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, uyuşturucu operasyonu kapsamında savcılıkta ifade veren Sadettin Saran hakkında açıklama yaptı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Sadettin Saran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.
HUKUKİ GİRİŞİMLER BAŞLAYACAK
Açıklamada ayrıca kamuoyunu yanıltıcı nitelikte bilgi yayanlar hakkında hukuki işlemlerin başlatılacağı vurgulandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.