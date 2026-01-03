Fenerbahçe'de yeni görevlendirme açıklandı

Yayınlanma:
Eski futbolcu Mehmet Aurelio, Fenerbahçe Futbol Akademisi bünyesinde U19 Takımı’nın yeni teknik sorumlusu

Fenerbahçe, U19 Futbol Takımı Teknik Sorumluluğu görevine Mehmet Aurelio’nun getirildiğini açıkladı.

U19 TAKIMI'NIN BAŞINA GEÇTİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, beş yıl boyunca Fenerbahçe formasıyla önemli başarılara imza atan ve futbolu bıraktıktan sonra Futbol A Takımı’nda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio’nun, Futbol Akademisi bünyesinde U19 Takımı’nın yeni teknik sorumlusu olduğu belirtildi.

thumbs-b-c-14019efafc120e0015b1a39c916da701.jpg

Açıklamada, "U19 Futbol Takımımızın Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio oldu! Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, Kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı ol masını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu yaratmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

