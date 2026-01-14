Fenerbahçe'de Musaba sakatlandı: Oyundan çıktı

Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan Anthony Musaba sakatlandı. Musaba'nın yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşıyor. Kasımpaşa Stadı'nda oynanan mücadelede sakatlık yaşandı.

MUSABA SAKATLANDI

Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. 23. dakikada yerine Mert Müldür dahil oldu.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE GELEN İLK İSİM

Devre arasının ilk transferi olan Anthony Musaba, gelir gelmez Samsunspor ve Galatasaray maçlarında forma giydi. Musaba özellikle eski takımı Samsunspor'a karşı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

İLK 11'LER

Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak, Emir, Ali, Murat Arda, Ali Eren, Göktan, Barış, Emre, Alhan, Emre Can, Emir Ali.

Fenerbahçe: Mert Günok, Oğuz Aydın, Yiğit Efe, Çağlar, Nene, Fred, İsmail, Szymanski, Talisca, Musaba, Duran.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

