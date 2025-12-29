Fenerbahçe yönetimi rest çekti: Planları bozuldu

Fenerbahçe yönetimi rest çekti: Planları bozuldu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'den Girona'ya kiralanan Dominik Livakovic, ara transfer döneminde başka bir takıma gidecek. Ancak Livakovic ile Fenerbahçe yönetimi arasında fikir ayrılığı bulunuyor.

Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan Dominik Livakovic sezon başında kiralandığı Girona’da da istediğini bulamadı.

Fenerbahçe'de taraftar ayağa kalktı: Ayrılık iptal olduFenerbahçe'de taraftar ayağa kalktı: Ayrılık iptal oldu

ESKİ KULÜBÜYLE ANLAŞMAYA VARDI

İspanyol kulübünde hiç süre alamayan Hırvat kaleci, ara transfer döneminde gitmek üzere eski takımı Dinamo Zagreb’e dönmek için her konuda anlaşmaya vardı.

thumbs-b-c-af289a94d81fe60a8d550604b27b8eab.jpg

GENOA ARAYA GİRDİ LIVAKOVIC AYAK DİRETTİ

Ancak Hırvat ekibinin istenen bonservis bedelini ödemeye yanaşmadığı kaydedilirken araya Genoa girdi. Serie A kulübünün 5 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifte bulunduğu öğrenilirken Livakovic ise Zagreb’e gitmek istiyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE YÖNETİMİ REST ÇEKTİ

Dominik Livakovic’in İtalya’ya gitmek istememesi üzerine Fenerbahçe yönetiminden rest geldi. Yönetimin "Ya bu rakamı getir ya da İtalya'ya git" dediği öne sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Spor
Galatasaray'dan ayrılacağı kesinleşti: Göztepe devreye girdi
Galatasaray'dan ayrılacağı kesinleşti: Göztepe devreye girdi
Beşiktaş’ta Rafa Silva olayı kördüğüm oldu
Beşiktaş’ta Rafa Silva olayı kördüğüm oldu