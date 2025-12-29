Fenerbahçe yönetimi rest çekti: Planları bozuldu

Fenerbahçe’de beklentilerin altında kalan Dominik Livakovic sezon başında kiralandığı Girona’da da istediğini bulamadı.

ESKİ KULÜBÜYLE ANLAŞMAYA VARDI

İspanyol kulübünde hiç süre alamayan Hırvat kaleci, ara transfer döneminde gitmek üzere eski takımı Dinamo Zagreb’e dönmek için her konuda anlaşmaya vardı.

GENOA ARAYA GİRDİ LIVAKOVIC AYAK DİRETTİ

Ancak Hırvat ekibinin istenen bonservis bedelini ödemeye yanaşmadığı kaydedilirken araya Genoa girdi. Serie A kulübünün 5 milyon euro satın alma opsiyonlu teklifte bulunduğu öğrenilirken Livakovic ise Zagreb’e gitmek istiyor.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ REST ÇEKTİ

Dominik Livakovic’in İtalya’ya gitmek istememesi üzerine Fenerbahçe yönetiminden rest geldi. Yönetimin "Ya bu rakamı getir ya da İtalya'ya git" dediği öne sürüldü.