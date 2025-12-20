Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamıştı: 38 yaşında yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamıştı: 38 yaşında yeni takımı belli oldu
Yayınlanma:
Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'da da oynayan 38 yaşındaki voleybolcu Ergül Avcı'nın yeni takımı belli oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde bir transfer daha resmen açıkladı.
Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Kuzeyboru yeni transferini duyurdu.

Gitti Anna Nicoletti geldi Anna SmrekGitti Anna Nicoletti geldi Anna Smrek

Kuzeyboru, 38 yaşındaki Ergül Avcı'yı kadrosuna kattı.

whatsapp-image-2025-12-20-at-14-25-42.jpeg

1.90 boyundaki Ergül Avcı, orta oyuncu olarak görev yapıyor.

whatsapp-image-2025-12-20-at-14-24-49.jpeg

HANGİ TAKIMLARDA OYNADI

Ergül Avcı, kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da formalarını giydi.

whatsapp-image-2025-12-20-at-14-26-41.jpeg

Tecrübeli oyuncunun oynadığı takımlar şunlar:

whatsapp-image-2025-12-20-at-14-27-00.jpeg

Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor, VakıfBank, Galatasaray, İdmanocağı, Bursa BŞB, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı VitrA, Aydın BŞB, Fenerbahçe Opet, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Bahçelievler Belediyespor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Ye iç bedava koşan koşana: Bugün de var yarın da
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Spor
UEFA'dan gelen haber Galatasaray'ı yıktı: Kulübe resmen bildirdiler
UEFA'dan gelen haber Galatasaray'ı yıktı: Kulübe resmen bildirdiler
Galatasaray aradığı orta sahayı burnunun dibinde buldu: Keita bombası
Galatasaray aradığı orta sahayı burnunun dibinde buldu: Keita bombası
Yok artık Fenerbahçe! Lookman ve Goretzka bombası
Yok artık Fenerbahçe! Lookman ve Goretzka bombası