Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamıştı: 38 yaşında yeni takımı belli oldu
Daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'da da oynayan 38 yaşındaki voleybolcu Ergül Avcı'nın yeni takımı belli oldu.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde bir transfer daha resmen açıkladı.
Vodafone Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Kuzeyboru yeni transferini duyurdu.
Kuzeyboru, 38 yaşındaki Ergül Avcı'yı kadrosuna kattı.
1.90 boyundaki Ergül Avcı, orta oyuncu olarak görev yapıyor.
HANGİ TAKIMLARDA OYNADI
Ergül Avcı, kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da formalarını giydi.
Tecrübeli oyuncunun oynadığı takımlar şunlar:
Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor, VakıfBank, Galatasaray, İdmanocağı, Bursa BŞB, Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Eczacıbaşı VitrA, Aydın BŞB, Fenerbahçe Opet, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Bahçelievler Belediyespor.