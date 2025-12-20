Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu: Saran savcılık çıkışı koşa koşa geldi

Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu: Saran savcılık çıkışı koşa koşa geldi
Eyüpspor'a konuk olan Fenerbahçe rakibini 3 golle geçti. Sarı-lacivertliler maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Anderson Talisca, 34. dakikada Marco Asensio ve 75. dakikada Jhon Duran kaydetti.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Eyüpspor galibiyetiyle birlikte 39 puana ulaşan Fenerbahçe, maç fazlasıyla Galatasaray ile puanları eşitledi. Sarı-lacivertliler averaj farkıyla liderliğe oturdu.

BAŞKANLARINA DESTEK VERDİLER

Karşılaşma için tribünde yerlerini alan Fenerbahçeli taraftarlar, maç içerisinde sık sık uyuşturucu operasyonu kapsamında savcılıkta ifade veren başkanları Sadettin Saran lehine tezahüratlarda bulundu.

SADETTİN SARAN STADYUMA GELDİ

Çağlayan Adliyesi’nden çıkan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da takımına destek olmak adına stadyuma geldi.

