Fenerbahçe Galatasaray'da yetişen genç futbolcuyu istiyor: Sadettin Saran görüşecek
Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın alt yapısında yetişen genç futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi. Transfer için bizzat başkan Sadettin Saran'ın devreye gireceği belirtildi.

Fenerbahçe, ara transfer için çalışmalarını sürdürürken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre sarı lacivertlilerin Galatasaray'da yetişen genç futbolcuyu transfer etmek istediği, bizzat başkan Sadettin Saran'ın devreye gireceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin kadrosuna stoper takviyesi yapmak istediği, Fotomaç'taki habere göre de Galatasaray'ın altyapısından yetişen ve A takımda da oynadıktan sonra Westerlo'ya transfer olan Emin Bayram için harekete geçtiği iddia edildi.

22 yaşındaki Emin Bayram, altyapıdan 2019-20 sezonunda Galatasaray'ın A takımına alınmıştı.
2023-2024 sezonunda Belçika'nın Westerlo takımına kiralanan genç futbolcu, bir sezon sonra da 4 milyon euro karşılığında bonservisiyle verilmişti.

SARAN KULÜBÜN SAHİBİYLE GÖRÜŞECEK

Haberde Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın transfer için bizzat devreye gireceği de belirtildi.

Saran'ın Westerlo'nun sahibi Oktay Ercan'la görüşüp transfer sürecini hızlandırabileceği bildirildi.
Emin Bayram bu sezon Westerlo'da 21 maçta oynadı. 2 gol atıp 2 de asist yaptı.
Westerlo Belçika Ligi'nde 24 puanla 10. sırada bulunuyor.

