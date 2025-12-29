Galatasaray'ın efsanesi Galatasaray'da olmasını istediği Fenerbahçeli futbolcuyu açıkladı

Galatasaray'ın efsane isimlerinden, UEFA Kupası'nı kazandığı kadronun yıldızlarından Hasan Şaş, Galatasaray'da olmasını istediği Fenerbahçeli futbolcuyu açıkladı.

Hasan Şaş, SporON Youtube kanalında katıldığı programda "Fenerbahçe çok ama çok iyi bir oyuncu almış" dedikten sonra şöyle devam etti:

"Açık açık söylüyorum. Ben Fenerbahçe'deki Asensio’nun Galatasaray’da olmasını isterdim. Galatasaray'da çok fark yaratır. Oyun zekası yüksek, çok az top kaybı yapıyor, devamlı tehlike halinde. Fenerbahçe'ye çok şey katıyor."

FENERBAHÇE PSG'DEN TRANSFER ETMİŞTİ

Fenerbahçe, İspanyol futbolvu Marco Asensio'yu sezon başında Fransa'nın Paris Saint Germain takımından transfer etmişti.

Sarı lacivertli kulüp, 1 Eylül 2025 tarihinde transferi şöyle açıklamıştı:

"Kulübümüz, İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun kalıcı transferi için Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı."