Fenerbahçe Eyüpspor karşısında: Tedesco'dan flaş karar

Fenerbahçe Eyüpspor karşısında: Tedesco'dan flaş karar
Yayınlanma:
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. İşte maça dair tüm detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

HAKEM ALİ YILMAZ

Maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yılmaz'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Samet Çiçek yapacak.

Fenerbahçe'den gece yarısı flaş Sadettin Saran kararıFenerbahçe'den gece yarısı flaş Sadettin Saran kararı

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Archie Brown ve Nelson Semedo ile Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına giden Youssef En Nesyri ile Dorgeles Nene, Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

Eyüpspor'da ise sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, Calegari ve Claro, Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam, Umut

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Spor
Galatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar: Tesislere bile geldiği ortaya çıktı
Galatasaray'ın çok gizli transferini TRT'de açıkladılar: Tesislere bile geldiği ortaya çıktı
TRT'de Galatasaray düşmanlığı iddiası: İsimlerini açıkladı
TRT'de Galatasaray düşmanlığı iddiası: İsimlerini açıkladı
TRT Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı pas geçti: Galatasaray'ı yayınlayacak
TRT Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı pas geçti: Galatasaray'ı yayınlayacak