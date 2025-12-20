Fenerbahçe Eyüpspor karşısında: Tedesco'dan flaş karar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

HAKEM ALİ YILMAZ

Maçı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Yılmaz'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Samet Çiçek yapacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Archie Brown ve Nelson Semedo ile Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına giden Youssef En Nesyri ile Dorgeles Nene, Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

Eyüpspor'da ise sakatlıkları bulunan Emre Akbaba, Calegari ve Claro, Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Eyüpspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Eyüpspor: Felipe, Serdar, Robin, Emir, Mujakic, Stepanenko, Draguş, Yalçın, Kerem, Thiam, Umut

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Talisca, Kerem, Duran