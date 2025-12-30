Fas 3-0 kazanarak gruptan lider çıktı

Fas 3-0 kazanarak gruptan lider çıktı
Yayınlanma:
Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nu 7 puanla lider bitiren Fas ve 3 puanla ikinci sırayı alan Mali, son 16 turuna kaldı.

35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) A Grubu mücadeleleri tamamlandı. Fas'ın başkenti Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda ev sahibi Fas, Zambiya'yı farklı yendi.

Maçın 9. dakikasında Ayoub El Kaabi ile öne geçen Fas, 27. dakikada Brahim Diaz ile farkı 2'ye çıkardı. 50. dakikada Ayoub El Kaabi'nin golü skoru ilan etti: 3-0.

KOMORLAR-MALİ BERABERE

Günün diğer maçında Komorlar ile Mali, Kazablanka'nın V. Muhammed Stadı'nda 0-0 berabere kaldı.
Mali'de Amadou Haidara, 88. dakikada kırmızı kart gördü.
Oynanan üçüncü maçların ardından A Grubu'nu 7 puanla lider bitiren Fas ve 3 puanla ikinci sırayı alan Mali, son 16 turuna kaldı.
Komorlar, 2 puanla üçüncü, aynı puana sahip Zambiya ise son sırada yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Spor
